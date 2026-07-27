WKO meets Joris

Wenn Violinist Miki Kekenj nicht gerade am Konzertmeisterpult der Bergischen Symphoniker sitzt, widmet er sich als Komponist und Arrangeur seiner zweiten Leidenschaft: moderne Songs in eine klassische Tonsprache zu übersetzen.

Und wie eindrucksvoll ihm das gelingt, war letztes Jahr schon beim Konzert mit Stefanie Heinzmann zu hören. Seit über zehn Jahren erarbeitet er außergewöhnliche Fusion-Projekte mit Größen aus der deutschen Rock-, Pop-, Soul- und Hip-Hop-Szene. Heute trifft Kekenj auf JORIS und wieder auf das WKO – eines der besten Kammerorchester Europas. –– Seit Joris 2015 mit seiner Single Herz über Kopf und dem Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ die Charts stürmte, überzeugt er mit seiner ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme. Seine Songs bleiben dabei immer unverkrampft im breiten Feld der Popwelt zwischen Singer/Songwriting und Rock-Pop-Poesie. Radio-Ohrwürmer ohne Kommerzproduktion! Das ist eine Kunst! Sein aktuelles Album „Zu viel Retro“ setzt ganz auf handgemachte Musik mit echten Instrumenten. Was liegt da näher, als nun eine Auswahl seiner Songs in speziell für Kammerorchester abgestimmten neuen Arrangements zu präsentieren – ein Projekt, das Pop und Klassik auf inspirierende Weise verbindet.

Joris

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Miki Kekenj

Konzert #47