WKO meets Stefanie Heinzmann

Die gefeierte Schweizer Pop- und Soul-Queen Stefanie Heinzmann verbindet sich mit dem Klang eines Kammerorchesters – mit dem WKO dann noch mit einem der besten, das es in Europa gibt.

Möglich machen dies die Arrangements von Geiger und Produzent Miki Kekenj, der als Gast-Konzertmeister bei diesem Projekt auch die künstlerische Leitung des Abends innehat. Dieser hat schon des Öfteren Popstars in den klassischen Kontext geholt, so z.B. Max Mutzke oder Cassandra Steen. Zum ersten Mal hat er für Stefanie Heinzmann aber ihre Songs auf ein 20-köpfiges Kammerorchester übertragen. Aus ihren sechs Alben, die Stefanie Heinzmann seit 2008 veröffentlicht hat, hat sie für das Projekt diejenigen herausgesucht, die ihr wichtig sind, u.a. All We Need Is Love oder Little Universe. Freuen Sie sich auf diese konzertante Frischzellenkur!

Konzert #48