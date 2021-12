WKO Neujahrskonzert "Bonne Année"

Mit Länderschwerpunkten wollen wir an diesem zur guten Tradition gewordenen Abend des Heilbronner Konzertkalenders gemeinsam mit Ihnen in die Welt hinaus lauschen. 2022 reisen wir ins Land der Liebe und des Weines, nach Frankreich! Gehen Sie mit Jacques Offenbach, Émile Waldteufel und Giacomo Meyerbeer auf Entdeckungsreise und begrüßen Sie gemeinsam mit Chefdirigent Case Scaglione, dessen Herz auch in Frankreich beim Orchestre national d'Île de France schlägt, das neue Jahr très français: Bonne Année!

Für dieses Konzert wird die 2G-Regel gelten. Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln und möglichen Änderungen durch das Coronavirus.

Die öffentliche Generalprobe findet um 11 Uhr statt.