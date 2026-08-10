WKO & Ragnhild Hemsing - Eröffnungskonzert mit Hardangerfiedel

Ragnhild Hemsing ist tief mit der musikalischen Tradition ihres Heimatlandes Norwegen verbunden und spielt seit frühester Kindheit beide Instrumente.

In diesem Konzert erleben wir die Uraufführung von »Stories«, dem neuesten Werk von Agnes Ida Pettersen, das sie eigens für Ragnhild Hemsing geschrieben hat. Hinzu tritt das temperamentvolle musikalische Energiebündel »Sound and Fury« der Britin Anna Clyne, die laut Bachtrack am meisten gespielte Komponistin unserer Zeit.

Seit der Uraufführung 1868 bis heute erfreut sich Bruchs erstes Violinkonzert größter Popularität, bietet es doch großen Geiger:innen alles, was deren musikantisches Herz erfreut: einen balladesken und rhapsodischen ersten Satz, der alle Ausdrucksbereiche zwischen Lyrik und Leidenschaft auslotet, ein verinnerlichtes kantables Adagio und ein virtuos auftrumpfendes, feuriges Finale im ungarischen Ton.

Völlig versunken in eine morbide Stimmung machte sich Mendelssohn-Bartholdy auf einem Abstecher nach Schottland im Juli 1829 ans musikalische Werk. Rasch notierte er Einfälle für den Beginn seiner Sinfonie, doch zurück auf dem Festland fehlte dem Komponisten der inspirierende Nebel, sodass diese damals begonnene »Schottische Sinfonie« erst 12 Jahre später vollendet wurde.

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