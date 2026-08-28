2026 ist das Jahr, in dem Wolle seinen 75. Geburtstag feiert sowie sein 50. Bühnenjubiläum hätte! Wenngleich er nicht mehr selbst auf der Bühne steht, so haben seine Fans den größten Spaß, all seine Hits und Ohrwürmer zu feiern.

„Wahnsinn – Die Show 2026“ bietet nicht nur jede Menge Wolfgang Petry-Hits, sondern ist gleichzeitig eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere noch einmal aufleben lässt. Die Show, die 2026 bereits zum 5. Mal stattfinden wird, stellt die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt und feiert in 2026 die große Wolfgang Petry Geburtstagparty – mit all seinen Hits wie Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, Der Himmel brennt und natürlich auch Wahnsinn.

Über 150.000 Besucher sahen die Show seit der ersten Tour 2022 und sind begeistert. Was Fans an dieser Show lieben: den Stil eines echten Konzerterlebnisses. Zeitlich knüpft die Produktion an das legendäre Abschlusskonzert von Wolfgang Petrys umjubelter „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an und katapultiert den Zuschauer durch Videomaterial aus dieser Zeit mit Lichtgeschwindigkeit in das Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurück: Noch einmal diese Energie spüren, noch einmal all die Hits feiern, als gäbe es kein Morgen. Da die Musiklegende selbst schon lange nicht mehr live auftritt, soll den Fans damit dennoch die Möglichkeit gegeben werden, seine Hits in dieser Show nochmal mitsingen zu können.

Bekannt ist „Wahnsinn – Die Show” als größte Petry-Party aller Zeiten auch aus dem TV: Ob Florian Silbereisens „Schlagerbooom“, „Das große Schlagerjubiläum” oder auch Mega-Events wie „Die Schlagernacht des Jahres“ oder „Die große Schlagerstrandparty“ – in all diesen Formaten heizt die Wahnsinn-Crew mit ihren Solisten, Band und Tänzern den Zuschauern so richtig ein. Ein Muss für jeden Petry-Fan!

2026 ist das Jahr, in dem Wolle seinen 75. Geburtstag feiert sowie sein 50. Bühnenjubiläum hätte! Wenngleich er nicht mehr selbst auf der Bühne steht, so haben seine Fans den größten Spaß, all seine Hits und Ohrwürmer zu feiern. „Wahnsinn – Die Show 2026“ bietet nicht nur jede Menge Wolfgang Petry-Hits, sondern ist gleichzeitig eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere noch einmal aufleben lässt. Die Show, die 2026 bereits zum 5. Mal stattfinden wird, stellt die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt und feiert in 2026 die große Wolfgang Petry Geburtstagparty – mit all seinen Hits wie Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, Der Himmel brennt und natürlich auch Wahnsinn.

Über 150.000 Besucher sahen die Show seit der ersten Tour 2022 und sind begeistert. Was Fans an dieser Show lieben: den Stil eines echten Konzerterlebnisses. Zeitlich knüpft die Produktion an das legendäre Abschlusskonzert von Wolfgang Petrys umjubelter „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an und katapultiert den Zuschauer durch Videomaterial aus dieser Zeit mit Lichtgeschwindigkeit in das Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurück: Noch einmal diese Energie spüren, noch einmal all die Hits feiern, als gäbe es kein Morgen. Da die Musiklegende selbst schon lange nicht mehr live auftritt, soll den Fans damit dennoch die Möglichkeit gegeben werden, seine Hits in dieser Show nochmal mitsingen zu können.

Bekannt ist „Wahnsinn – Die Show” als größte Petry-Party aller Zeiten auch aus dem TV: Ob Florian Silbereisens „Schlagerbooom“, „Das große Schlagerjubiläum” oder auch Mega-Events wie „Die Schlagernacht des Jahres“ oder „Die große Schlagerstrandparty“ – in all diesen Formaten heizt die Wahnsinn-Crew mit ihren Solisten, Band und Tänzern den Zuschauern so richtig ein. Ein Muss für jeden Petry-Fan!

Das Publikum darf sich auf eine komplett neue Bühnenshow freuen, die eigens für diese Jubiläumstour ganz neue Maßstäbe setzen wird. Eine herausragende Band und großartige Solisten bringen das Petry-Feeling authentisch auf die Bühne und werden voller Leidenschaft gemeinsam mit den Fans Wolfgang Petrys Musik feiern.