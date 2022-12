WKO: Schülerkonzert "Felix und Fanny auf Reisen"

Musiktheater für Kinder mit Musik von Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel. Mit Andreas N. Tarkmann (Arrangement), Jörg Schade (Inszenierung und Felix) und Jeannette Wernecke (Fanny).

Felix Mendelssohn, der berühmte Komponist, ist ziemlich überlastet. Seine Arbeit als Komponist, Dirigent und Pianist wächst ihm über den Kopf. Er braucht dringend Urlaub! Eine Reise, das wäre toll! Er beschließt in seine geliebte Kutsche zu steigen und Leipzig für eine Weile den Rücken zu kehren. Aber eine Reise ohne seine Musiker*innen? Nein, das kann Felix nicht. Und auch seine Schwester Fanny will mitfahren. Und so erleben sie eine abenteuerliche Reise durch die Schweiz – Italien – England und Schottland, bis sie schließlich wieder in Leipzig ankommen.

Unterwegs gibt es viel Musik, denn überall wo sie vorbeikommen, erinnert sich Felix an seine Kompositionen. Und dazu kann seine Schwester Fanny noch so bezaubernd singen ...