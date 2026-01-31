WKO & Simone Lamsma - Verklärte Nacht

Die niederländische Geigerin Simone Lamsma, die für ihr »brillantes … ausgefeiltes, ausdrucksstarkes und intensives« (Cleveland Plain Dealer) und »absolut umwerfendes« (Chicago Tribune) Spiel gelobt wird, wird häufig als eine der markantesten und fesselndsten Musikerpersönlichkeiten der klassischen Musik gehandelt.

Gleiches gilt uneingeschränkt für die Herren, deren Werke auf dem Programm stehen, bei Beethovens Violinkonzert sogar für den Solisten der Uraufführung. Franz Clement, seines Zeichens Wunderkind, hatte für die Einstudierung des Violinkonzertes ganze zwei Tage Zeit und spielte, so die Zeitzeugen, das Konzert mit dem berühmten Paukenmotiv, dem schwebenden Hauptund dem ausgelassenen Jagdthema im Finale dennoch »wie ein junger Gott«. Arnold Schönbergs musikalische Persönlichkeit ist hinreichend bekannt, so wie seine musikalische Sprache berühmt: »Verklärte Nacht« ist ein Meisterwerk der Spätromantik, das die expressive Kraft von Dissonanz und Chromatik nutzt, um eine leidenschaftliche, emotionale Erzählung zu schaffen. Am Pult gibt es ein freudiges Wiedersehen mit dem charismatischen Amerikaner Case Scaglione, der von 2018 bis 2024 Chefdirigent des WKO war.

ARNOLD SCHÖNBERG

Verklärte Nacht op. 4

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61

Simone Lamsma, Violine

Case Scaglione, Leitung

Weitere Infos auf: https://www.wko-heilbronn.de/konzerte/simone-lamsma-violine