WKO & Vivi Vassileva - Verzaubert mit Percussion

"Vivi Vassilevas Spiel reißt das Publikum von den Stühlen" Risto Joost Leitung (Westdeutsche Zeitung).

Sie wird nicht nur für ihre brillante Technik, die herausragende Virtuosität und ihre athletische Performance gefeiert, sondern verzaubert auch durch ihre tolle Ausstrahlung. Einige Heilbronner haben Vivi Vassileva bereits Ende 2024 gemeinsam mit WKO Artistic Partner Frank Dupree in der Kammerkonzertreihe Unter der Pyramide erlebt.

Nun kommt sie wieder in die Neckarstadt und präsentiert John Coriglianos überbordendes Orchesterkonzert "The Conjurer" ("Der Zauberer") in der Harmonie. Die Vorstellung, ein Konzert für Solo-Percussion und Orchester zu schreiben, löste in Corigliano, wie er selbst sagt, zunächst "blankes Entsetzen" aus. Und doch schuf er auf die Bitte der Percussionistin Evelyn Glennie hin ein fulminantes, energiegeladenes Konzert, das sich in drei Teile gliedert: Wood, Metal und Skin, die den Materialien der jeweiligen Percussion-Instrumente folgen, nämlich das Marimbaphon, das Vibrphon und die Pauken. Das Schlagwerk steht im Zentrum der Musik, die wie geschaffen für Vivi Vassilevas Energie scheint.

Umrahmt wird das Percussionfeuerwerk von Strawinskys "Concerto in ré" und einem echten Klassiker. Mit seinem reinen Streicherstück knüpft Strawinsky als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts an das Concerto grosso des Barock an, insbesondere an Bachs Brandenburgische Konzerte. Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, deren 1788 entstandenes und weltberühmtes Thema trotz seiner vielfältigen Verwendung, vom Pop-Arrangement bis hin zum Handy-Klingelton, keinerlei Abnutzungserscheinungen zeigt und ist nicht nur für Fans der Wiener Klassik.