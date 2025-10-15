WKO x Rudolf Buchbinder - 65 Jahre WKO

"Die Autorität einer mehr als 60 Jahre währenden Karriere verbindet sich in seinem Klavierspiel auf einzigartige Weise mit Esprit und Spontaneität.

Tradition und Innovation, Werktreue und Freiheit, Authentizität und Weltoffenheit verschmelzen in seiner Lesart der großen Klavierliteratur." So beginnt Rudolf Buchbinders Vita und gleiches gilt auch für das WKO, das im Herbst 2025 das 65. Jubiläum seiner Gründung begeht. Es ist es eine große Freude und Ehre, dass Rudolf Buchbinder mit uns gemeinsam feiert! Als Auftakt zu diesem Jubiläumskonzert hat Risto Joost die Konzertouvertüre Nr. 1 der französischen Komponistin, Pianistin und Musikwissenschaftlerin Louise Farrenc gewählt. Wie Buchbinder und das WKO, so haben auch die Schumanns und Johannes Brahms eine ganz besondere Beziehung: Legte Robert dem jungen Pianisten mit seiner Ankündigung eines musikalischen "Messias" die Latte für den selbstkritischen Brahms sehr hoch, so war Clara stets Vertraute auf dem oft steinigen Weg hin zur Vollendung seiner Werke.

Ihre pianistischen Fähigkeiten liegen auch dem Klavierkonzert ihres Gatten zurgrunde, das als sein persönlicher »Zwischenschritt« auf dem Weg zur Sinfonie entstand und heute zum Inbegriff des romantischen Klavierkonzerts schlechthin geworden ist. Brahms ringt, wie Schumann, um seinen sinfonischen Erstling – für ihn, aufgrund der Übermacht der Beethov‘schen Sinfonien, eine "Angelegenheit von Leben und Tod". Heraus kam klanggewaltige Musik, die an klassische Tradition anknüpft, aber eine eigene, ganz persönliche Sprache spricht. Für Risto Joost Anlass, einen Zyklus mit allen vier Sinfonien von Johannes Brahms zu planen, für den dieses Konzert der Auftakt ist.