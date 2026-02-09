„Das geheime Leben der Deutschen“

Wenn Deutsche das Besondere suchen, reisen sie in ferne Länder. Dabei müssten sie nur über den Zaun schauen oder um die Ecke biegen, um unglaubliche Entdeckungen zu machen. In Deutschland gibt es unzählige Paradiese, seltsame Tänze und Krönungen. Wladimir Kaminer zeigt mit Geduld und Neugier die geheime Welt der Deutschen. Mit seinem Humor entdeckt er sowohl Erheiterndes als auch Erstaunliches. Seine Geschichten öffnen die Augen für unbekannte Seiten von Land und Leuten.

Wladimir Kaminer veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen weiteren Büchern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands.