WLB Theaterfest

Einen Nachmittag lang gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein.

Wir stellen die Stücke der Spielzeit vor, werfen einen vielfaltigen Blick hinter die Kulissen oder geben in praktischen Workshops einen Einblick in die Techniken der Schauspielerei. Unsere Beleuchtungsabteilung zeigt in einer Lichtshow, was mit Bühnenlicht alles möglich ist.

Außerdem gibt es Kinderschminken und Lesungen. Ein Highlight: Wir versteigern besondere Kostüme aus unserem Theaterfundus! Zum Abschluss zeigt die WLB das Theaterstück „Heute weder Hamlet“ im Schauspielhaus.