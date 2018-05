WM - Übertragung Vorrunde + Achtel+Viertelfinale

Mission Titelverteidigung live im Brackenheimer Bürgerzentrum

Es geht wieder los: Im Russland möchte die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Titel verteidigen. Und Brackenheim ist ganz dicht dabei, denn die Stadt Brackenheim überträgt alle Deutschland-Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit örtlichen Vereinen und Kirchengemeinden wieder im Bürgerzentrum. Am letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft sowie beim Achtel- und Viertelfinale wird auf die Kelter Meimsheim ausgewichen.

An allen Deutschland-Spielen hat das Bürgerzentrum geöffnet (Saalöffnung eine Stunde vor Anpfiff), um allen Fans wieder das Gemeinschaftserlebnis „Public Viewing“ zu ermöglichen. Denn es macht doch einfach mehr Spaß, gemeinsam zu feiern und zu jubeln als zu Hause in die Röhre zu schauen. Seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ist es in der Heuss-Stadt schließlich gute Tradition, gemeinsam für „Jogi´s Jungs“ die Daumen zu drücken.

Auch in diesem Jahr hat sich daher das bewährte Organisationsteam, bestehend aus dem TSV Meimsheim, der 1. Fasnetzunft Brackenheim, der Evangelischen Kirchengemeinde Brackenheim und den Apis - Evangelischer Gemeinschaftsverband Brackenheim, zusammengefunden, um dieses Gemeinschaftserlebnis gemeinsam mit der Stadtverwaltung auf die Beine zu stellen.

Ein eingespieltes Team, das sich für dieses Projekt verantwortlich zeichnet. „Für uns zählt dabei der Gemeinschaftsgedanke“, unterstreicht Zunftmeisterin Beate Ramm von der 1. Fasnetzunft Brackenheim zum Ausdruck. „Außerdem ist es uns wichtig, gerade etwas für die jungen Leute in unserer Stadt anzubieten“, betont Jürgen Steng vom TSV Meimsheim. Jochen Baral von den Apis freut sich gemeinsam mit Theodor Conrad von der Evangelischen Kirche bereits auf das Gemeinschaftserlebnis: „So können wir uns als Kirchengemeinden noch stärker einbringen und in unserer Stadt präsentieren“.

Neben dem Fußball-Spiel bleiben auch in kulinarischer Hinsicht keine Wünsche offen. Natürlich steht wieder ein umfangreiches Bewirtungsangebot mit der klassischen Stadion-Wurst vielem mehr zur Verfügung. Die Bar mit alkoholfreien Getränken, Wein, Sekt und Bier sorgt außerdem für kühle Erfrischungen.

Gezeigt werden grundsätzlich alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Eintritt ist frei.

Das Bürgerzentrum öffnet stets eine Stunde vor dem Beginn des Deutschland-Spiels – alle frühen Gäste können sich nicht nur die besten Plätze sichern, sondern haben auch noch die perfekte Gelegenheit, um sich an den Info-Ständen im Foyer zu informieren, sich mit seinen Freunden am Tisch-Kicker zu messen oder auf den Ball in der Torwand zu versenken.

Feste Übertragungstermine sind:

o 1. Spiel Vorrunde: 17.06.2018, 17.00 Uhr (gegen Mexico) - Bürgerzentrum

o 2. Spiel Vorrunde: 23.06.2018, 17.00 Uhr (gegen Schweden) - Bürgerzentrum

o 3. Spiel Vorrunde: 27.06.2018, 16.00 Uhr (gegen Südkorea) – Kelter Meimsheim

Übertragung bei deutscher Beteiligung

o Achtelfinale: 02.07.2018 oder 03.07.2018: Kelter Meimsheim

o Viertelfinale: 06.07.2018 oder 07.07.2018: Kelter Meimsheim

o Halbfinale: 10.07.2018 oder 11.07.2018: Bürgerzentrum

o Finale: 15.07.2018: Bürgerzentrum

o Saalöffnung: spätestens eine Stunde vor Anpfiff