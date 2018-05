Großbildleinwand, Bewirtung und alle Deutschland Spiele! An dr größter und sicher auch Public-Viewing-Plätze in Tübingen versammeln sich zu WM-Spielen der deutschen Nationalmanschaft unzählige Fanz und verwandeln den sonst so lauschigen Waldbiergarten in ein wahres Tollhaus. Man sitzt auf Stühlen, Bierbänken und hat von überall die beste Sicht auf die Riesenleinwand, Fussballherz, was willst du mehr?

Die genauen Uhrzeiten richten sich nach den Spielen und Öffnungszeiten des Biergartens!