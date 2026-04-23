Wo die Götter kauern wie Hunde

Ein Schlüsseldienstbesuch stellt das Leben der Wissenschaftlerin Sophia Maillart auf den Kopf. Steckt in ihrem Schlüssel tatsächlich der Zugang zu einem sagenhaften Garten, in dem das Kraut der Unsterblichkeit wächst?

Die exzentrische Schlüsselmacherin Petra spinnt mit ihren Mitstreiterinnen Helga, Arachne und Kassandra ein groteskes Komplott, um an das Kraut zu kommen. Doch was nützt ewiges Leben, wenn die Welt gerade dabei ist zu kollabieren?

Leon Englers Theaterstück ist eine rasante Geschichte über Menschen, die den Himmel erobern wollen – und dabei auf der Erde stolpern.

Veranstaltungsort: Science Dome (e1)

Dauer: 90 Minuten ohne Pause

Bitte beachte, dass die Tickets für diese Veranstaltung nicht über den Webshop der experimenta erhältlich sind.

Der Hauptverkauf der Tickets erfolgt direkt über das Theater Heilbronn.