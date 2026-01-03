Wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch - Annexionen bekämpfen

LTT Landestheater Tübingen, Werkstatt Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen

Gesprächsreihe von und mit Jürgen Wertheimer.

„Ein Gespenst geht um!“ Nicht nur in Europa, sondern weltweit gibt es ein Problem: das Gespenst der Annexion. Regionen & ganze Länder wie die Krim, die Ukraine, das Westjordanland, Gaza, Kanada oder Grönland sind betroffen. Mächtige Politiker versuchen, neue Gebiete für sich zu beanspruchen und behaupten, diese würden ihnen eigentlich gehören.

Was passiert, wenn mächtige Politiker Grenzen verschieben? Jürgen Wertheimer beleuchtet in seiner neuen Reihe „Annexionen und Übergriffe“ die Hintergründe und Folgen globaler Landnahmen – von der Ukraine bis Kanada.

Mit spannenden Gästen und scharfen Analysen. Literatur trifft Politik – seien Sie dabei!

