Wo Du nur hinschaust, wächst herrlicher Wein

Ausgedehnte Weinberge gehörten einst zum Besitz von Kloster Bebenhausen – ein Grund dafür, dass es um 1300 zu den reichsten Konventen zählte.

Die landwirtschaftliche Tüchtigkeit der Zisterzienser war sprichwörtlich. Der Rundgang führt durch den Klausurbereich, aber auch dahin, wo der Wein einst gelagert wurde.

Zum Schluss gibt es eine kleine Probe mit Weinen aus Rebsorten, die früher in den Klosterweinbergen wuchsen.