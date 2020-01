Wo es auch sei - ein etwas anderer Heimatabend

Wie immer in seinen thematisch ausgelegten Konzerten versucht sich der Chor musikalisch, textlich und auch choreografisch einem gesellschaftlich relevanten, aktuellen Stoff zu nähern: Diesmal ist es das Thema HEIMAT. Und so geht es in den Liedern vielstimmig und vielsprachig, mit traditionellen Liedern und neu komponierten Werke, Bekanntem und Neuem um Heimat, nicht nur als konkreten Ort, sondern auch als Sinnbild für Verbundenheit, Wurzeln, Erinnerung, Verlust, Geschichte und Utopie.