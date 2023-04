Wo es auch sei - ein etwas anderer Heimatabend

Heimatmelodie, Heimatfilm, Heimatminister - der Heimat ist nicht so leicht zu entkommen. Aber was ist das überhaupt - Heimat?

Für Ernst Bloch ist Heimat etwas Zukünftiges, sie muss erst noch werden. Dieses Werden liegt in der Hand der Menschen. Dort, wo niemand war, liegt das unbekannte Land. Heimat ist nicht ein kleines, privates, individuelles Glück, sondern ein gesellschaftliches Ziel. Heimat ist nicht, Heimat muss immer wieder neu geschaffen werden.

In seinem neuen Programm nähert sich der Ernst Bloch Chor dem Begriff aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und so geht es in den Liedern nicht nur um Heimat als konkreten Ort, sondern auch als Sinnbild für Verbundenheit, Wurzeln, Erinnerung, Verlust, Geschichte und Utopie.

Ein farbiges, vielstimmiges Erlebnis für Geist und Sinne.