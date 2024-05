Eine Stückentwicklung der Theater-AG des Gymnasiums Hechingen

Alle Menschen haben Hoffnung. Brauchen sie sogar. Doch in Nadjas Welt gibt es seit Neuestem immer mehr Menschen, die ihre Hoffnung verlieren. Was also tun, wenn die Menschen, die man liebt in Gefahr sind? Wie reagieren, wenn alles aussichtslos erscheint? Und wie behält man sich seine eigene Hoffnung?