Wo hot mr friar en Leonberg gschafft?

Führung mit Bernhard und Monika Grau.

Am Pfingstmontag, 10. Juni 2019 führen Monika und Bernd Grau per Rad zu früheren Arbeitsstätten. Dazu gehören kleinere Betriebe wie die Autowerkstatt an der Eltinger Straße oder die Druckerei in der Bahnhofstraße, wo die zweite Leonberger Zeitung erschien. Zu den größten Arbeitgebern zählten die Maschinenfabriken Stohrer und Bammesberger oder die Schuhfabriken Schmalzriedt und Leona.

Auf dieser Tour hören die Teilnehmer Geschichten und Anekdoten über Menschen, die in diesen Betrieben gearbeitet oder in deren Nachbarschaft gelebt haben. Sie werden beispielsweise erfahren, was im Viertel um das Gipswerk passierte, wenn gesprengt wurde. Die Kundschaft ist natürlich auch Thema. Das erste mehrstöckige Kaufhaus lockte nicht nur mit seiner Warenvielfalt, die Attraktion war die erste Leonberger Rolltreppe.

Die Tour dauert ca. 2 ½ Stunden und die Strecke beträgt etwa 10 km. Eine Einkehr am Ende ist möglich.

Die Führung des Leonberger Ehepaars ist übrigens auch für Nichtschwaben verständlich.