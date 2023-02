Wo ist Anne Frank

Anne Frank schreibt in ihrem Tagebuch über ein imaginäres Mädchen namens Kitty. Im Jahr 2019 erwacht Kitty zum Leben und geht den Spuren ihrer besten Freundlin Anne Frank nach.

In der Stadt Amsterdam, wo das Haus von Anne Frank steht, trifft sie Peter, der sie bei ihrer Suche unterstützt. Peter zeigt ihr, wie Migranten in Amsterdam ausgegrenzt werden, mit welchen Nöten Flüchtlingskinder in der heutigen Welt konfrontiert sind und erzählt ihr von der geplanten Abschiebung von Menschen in Not durch die niederländische Regierung. Kitty droht das Tagebuch von Anne Frank zu verbrennen, sollten Menschen die geplante Massenabschiebung von Flüchtlingen nicht aufheben.