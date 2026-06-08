Wo sich die Parteien türmen

Durch das Wolfstor verließ die ehemaligen Via Rheni, der Haupthandelsweg von Speyer nach Ulm und weiter nach Italien, die alte Reichsstadt Esslingen.

Heute tagen prominente politische Parteien in diesem Turm, fast bis ganz oben unterm Dach, damit sie nicht abheben! Man erzählt sich außerdem, ein gar seltsames Wesen treibe mitunter seinen Schabernack in diesem Gemäuer …

Treffpunkt: Wolfstor, Küferstraße 39 am Torbogen.