"Weiland ist ein Goldschmied der Worte." (Weltexpresso). "In seinen großen Momenten entfaltet LEAVE PARADISE eine ungeheure Wucht." (Südkurier).

Nach dem Riesenerfolg der ersten zwei Teile der Trilogie LEAVE PARADISE zeigt das simon weiland musiktheater jetzt noch Teil 3: „Wo viel Licht ist…“ Man muss die anderen Teile nicht kennen!Wortwitz, intensives Schauspiel, Stimmakrobatik und solide Livemusik: anspruchsvoll, unterhaltsam, anregend! Eine Traumreise in die Tiefen der Sprache und der Psyche. Was ist ein Froschkönig? Der Frosch ist der Schatten des Königs. Weil dieser sich weigert, seine dunklen Seiten anzunehmen, muss seine Tochter das für ihn ausbaden und sich so lange beherrschen, bis sie sich wehrt. Eine Parabel auf den Beherrschbarkeitswahn der Moderne: vom Schöpfungsauftrag zur Wirtschaftsblase. Doch der Froschkönig wandelt sich! simon weiland musiktheater verzichtet auf jegliche Technik. Es gibt "nur" Sprache, Stimme, Körper und eine Gitarre. Damit stürmt der Sprachkünstler Simon Weiland in einem "ungeheuren Parforceritt" (Fuldaer Zeitung) durch den Stoff "Froschkönig" und zeigt sein Assoziatives Theater. www.simon-weiland.de