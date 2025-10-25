Wochenend-Kurs Patchwork und Quilten

Fliegende Gänse, Halbquadrat-Dreiecke, Neuner-Block: Wir fertigen traditionelle Muster für moderne Quilts.

Wir lernen im Kurs, zeit- und stoffsparende Zuschneide- und Nähtechniken für einfache Patchwork-Muster, mit denen sich eine Vielzahl verschiedener Quilt-Blöcke herstellen lassen. Dazu kommt noch ein bisschen Quilt-Mathematik, um daraus Quilt-Blöcke nach eigenen Vorstellungen zu fertigen.

Der Kurs ist für Anfänger*innen geeignet. Voraussetzung: Sie können nähen mit der Nähmaschine.

Quilt-Latein: Patchwork ist eine jahrtausendealte Handarbeitskunst, bei der ursprünglich Stoffreste verwendet wurden, um daraus neue Textilien herzustellen. Ein Quilt ist eine Steppdecke, bestehend aus Patchwork-Top, wärmender Vlies-Einlage und Unterseite aus Stoff. Quilten nennt man die Näh-Technik mit der diese drei Lagen zusammengehalten werden.

Bitte mitbringen:

Nähmaschine inkl. Bedienungsanleitung und Zubehör; Stoffe oder Stoffreste (im gleichen Verhältnis hellere und dunklere Farb-Töne), Nähgarn, Naht-Trenner, Schere, Schneidematte, Rollschneider (keine Billigmarken!), Patchwork-Lineal, Bügeleisen und kleines Bügelbrett/ Bügelunterlage, Verlängerungskabel/Mehrfachstecker; Stift, Karoblock; Getränke und Brotzeit für die Pause (Vormittags: 15 Min., Mittags: 60 Min., Nachmittags 15 Min.)

Bitte vorab prüfen, ob die Nähmaschine funktioniert! Ggf. Inspektion im Fachgeschäft vereinbaren.

Ein Tipp für alle, die sich Zubehör wie Lineal und Schneidematte neu kaufen:

Diese gibt es in cm und in inch. Die meisten modernen Anleitungen arbeiten mit der amerikanischen Maßeinheit inch (Zoll), nicht in Zentimetern. Dazu muss jedoch auch das „Füßchen" der Nähmaschine passen, denn die Nahtzugabe beträgt in der metrischen Einheit 0,75 cm, bei inch ¼, ca. 0,67cm. Es ist wichtig, dass alles zusammenpasst, um exakt arbeiten zu können. Falls es keinen Patchwork-Fuß beim Nähmaschinen-Zubehör (nachzukaufen) gibt, dann ist es besser, auf Zentimeter-Zubehör zu gehen. Es sei denn, der Kauf einer neuen Nähmaschine ist ohnehin geplant. Dann empfehle ich inch. Ich gebe im Kurs aber auch Tipps für das Arbeiten in Zentimetern.

2 Tage, 25. und 26.10.2025; 08:30 - 18:00 Uhr, 90 Min. Pause

K60281S; Leitung: Andea Kwasniok