Wochenend-Yoga im Innenhof des RothenburgMuseums

Im Zeitraum von Juni bis September 2026 bietet das RothenburgMuseum einmal im Monat eine Wochenend-Yoga-Stunde für Erwachsene mit Markus Hanna an.

Markus Hanna, gebürtiger Rothenburger, verbrachte über zwei Jahre in Indien, um dort die Kunst des Yoga zu erlernen. Seit 2018 unterrichtet er traditionelles Hatha Yoga auf eine moderne, lockere und zugängliche Art. Die Stunden sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleicher maßen geeignet. Teilnehmer mit eigener Yoga-Matte dürfen diese sehr gerne mitbringen, es werden aber auch einige Matten vor Ort bereitgestellt.

Voranmeldung unter: arkusyoga@gmail.com

oder über WhatsApp unter: 0159 05113948