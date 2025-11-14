Wochenendworkshop Malen

Tanja Krebs, *1982, lebt und arbeitet als Malerin in Unterregenbach.

Nach ihrer Ausbildung zur Gesellin im Raumausstatterhandwerk und einer akademischen Ausbildung zur Grafik-Designerin, nach Tätigkeit als Grafik-Designerin und Art Direktorin studierte sie an der Haller Akademie der Künste bei Susanne Neuner und Malerei bei Reingard Glass. Sie ist Künstlermitglied und 2. Vorsitzende im Hohenloher Kunstverein sowie Mitglied im Gmünder Kunstverein und Württembergischen Kunstverein.

Bei diesem Kurs, der sich über ein ganzes Wochenende erstreckt, beginnen wir mit dem Zusammenbau der Keilrahmen, bespannen sie mit Baumwollgewebe und grundieren sie. Im Kurs wird die Herstellung von Eitempera gezeigt, die mit Pigmenten verbunden als Malmittel verwendet wird. Es können aber auch eigene Farben mitgebracht werden. Wir werden das Augenmerk auf die Farbgestaltung-/verwendung, Duktus und Komposition legen.

Jeder Teilnehmer wird individuell sein Bild erarbeiten. Es wird auf jeden gesondert eingegangen. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Bitte mitbringen: Pinsel (verschiedene Größen), ein größerer Flachpinsel zum Grundieren, Bleistifte, Teller oder Farbpalette, Schraubglas, Ideen fürs Motiv, falls vorhanden: Holzhammer, Winkel, Meterstab, Tacker, Staffelei, Farben.

Maximal 4 Personen

Freitag, 14. November 2025, 17:30-19:45 Uhr. Samstag, 15. November 2025, 16-19 Uhr, Sonntag, 16. November 2025, 16-19 Uhr. Atelier Tanja Krebs, Unterregenbach

Anmeldung unter

Malen. Wochenendworkshop

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218