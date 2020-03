Wochenmarkt Albstadt-Tailfingen

Die Stadt Albstadt richtet wöchentlich ihre traditionellen Wochenmärkte in den Innenstädten der Stadtteile Ebingen und Tailfingen aus.

Die Wochenmärkte bieten ein reichhaltiges, attraktives Warenangebot, wie z.B. Wurst- und Fleischwaren, Fisch, Blumen, Obst und Gemüse. Die Märkte sind ein beliebter Treffpunkt für alt und jung geworden.

Der Wochenmarkt in Albstadt-Ebingen findet jeden Samstag in der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr statt. In Albstadt-Tailfingen ist jeden Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr Wochenmarkt.