Wochenmarkt am Schlossplatz

Der Wochenmarkt ist ein lebendiger Treffpunkt für alle, die Wert auf Qualität, kurze Wege und echte Produkte legen.

Viele der angebotenen Waren stammen aus regionalem Anbau oder aus eigener Herstellung und stehen für Nachhaltigkeit, Saisonalität und verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur.

Doch der Markt ist weit mehr als nur ein Einkaufsort. Er ist ein Platz der Begegnung und ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt. Hier herrscht eine entspannte Atmosphäre mit persönlichem Austausch zwischen Erzeugern, Händlerinnen und Besuchern.