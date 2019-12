Jeden Samstagvormittag findet der beliebte Balinger Wochenmarkt auf dem Marktplatz vor der Stadtkirche statt. Das frühe Aufstehen lohnt sich!

Es erwartet Sie ein attraktives Angebot an frischem Obst und Gemüse (z. T aus eigenem Anbau), an Wurst- und Fleischwaren, an frischem Fisch und sonstigen landwirtschaftlichen Produkten.

Wenn der Samstag auf einen Feiertag fällt, findet er am Freitag statt.