Wochenmarkt: Summer in the City

„Zu coolen Drinks servieren die bestagers Joschi und Dietmar die passende Summertime Musik“.

Genießen Sie den Sommer ganz cool mit leckeren Drinks auf dem Wochenmarkt in Calw und erleben Sie die beeindruckende Fachwerkkulisse.

Die Marktbesucher erwartet Urlaubsfeeling pur. Die Gärtnerei Märkle aus Hirsau verwandelt den Calwer Marktplatz in südliches Ambiente. Bunte Liegestühle und Sonnenschirme laden zum Verweilen ein. Passend zur Sommerzeit gibt es coole Drinks vom Winzerhof Doll und gesunde, frisch zubereitete Sommer-Smoothies von Manuela Bossert. Die Markthändler fahren alles auf, was der Sommer an reifen, sehr schmackhaften Früchten, Salaten und aromatischen Tomaten und Melonen zu bieten hat. Da heißt es; einfach versuchen und den Gaumen kitzeln. Aber das ist bei weitem nicht alles, leckeres Grillgut, mediterrane Genüsse oder feiner Käse für den sommerlichen Abend sind in allerbester Qualität im Angebot. Fischer Eddi wird wieder seine besten Schwarzwälder Forellen auf dem Marktplatz räuchern.

Es lohnt sich, die herrliche Atmosphäre für ein Gespräch mit Freunden und Bekannten zu nutzen, um einen Sommertag in der Stadt zu erleben, oder einfach der Musik mit einem sommerlichen Drink in der Hand, in einem der Liegestühle sitzend, zu lauschen. Neben vielen zusätzlichen Überraschungen stehen natürlich die Frische und die Qualität der Angebote an erster Stelle. Für alle, die noch eine Inspiration für die Küche am Wochenende benötigen, halten die Markthändler leckere Marktrezepte bereit.

Lassen Sie sich überraschen, was man z.B. aus Melonen in der Sommerküche

alles zubereiten kann. Auf dem Wochenmarkt lässt sich ein Sommertag vollkommen entspannt mit leckeren Genüssen wie im Urlaub genießen und man ist trotzdem daheim.

An die jungen Gäste haben die Organisatoren auch gedacht. Ein Tischkicker

und ein Dart-Spiel stehen zur fleißigen Nutzung parat. Mit etwas Glück lässt sich ein

Marktfrühstück für zwei Personen gewinnen. Nutzen Sie die Bonuskarte und die marktnahen Parkplätze oder fahren Sie mit dem günstigen Marktticket des VGC zum Wochenmarkt. Die Markthändler freuen sich auf Ihren Besuch.