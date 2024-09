Weinstadt über 60 - Kultur on Tour: Weinbau in Stuttgart - Besuch im Weinbaumuseum und Weingut Zaiß

Mit S-Bahn und Bus geht es nach Stuttgart-Uhlbach ins Weinbaumuseum. Bei einer Führung erhalten wir Einblicke in die verschiedenen Facetten des Weinbaus und einen Überblick über die 2000-jährigen Weinkultur. Wir erfahren einige Geschichten und Anekdoten rund um das Thema Wein. Im Anschluss an die Führung gibt es eine Verkostung mit 2 Weinen und Brot. Anschließend fahren wir mit dem Bus zurück nach Obertürkheim und besuchen den Sonnenbesen Zaiß - einen der ältesten Weinbaubetriebe und Sektkellereien in Stuttgart - mit Einkehr (Selbstzahler). Gegen 17.30 Uhr fahren wir dann mit der S-Bahn zurück nach Weinstadt.

Anmeldungen sind schriftlich möglich unter soziales(at)weinstadt.de oder telefonisch unter (07151) 693-151. Anmeldeschluss ist Montag, 14. Oktober.