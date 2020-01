× Erweitern Foto: travelbook #108464883 fotolia.de Frisches Obst enthält zwar Zucker, aber eben auch viele wichtige Vitamine und Ballaststoffe und sollte daher einen festen Platz im Ernährungsplan haben.

Sie kaufen gern frische Lebensmittel in bester Qualität? Unser Wochenmarkt findet samstags (außer feiertags) auf dem Festplatz in der Steinstraße in Leonberg statt.

Er bietet Ihnen das komplette Spektrum von Obst und Gemüse über Fleisch und Geflügel, bis zu Feinkost, Imbiss, Backwaren, Käse und Blumen - und alles zu angemessenen Preisen.

Aktuelle Informationen zu Ausfällen und Verlegungen entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt.