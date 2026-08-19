Wochenmarkt mit großem Herbstmarkt

Herbstmarkt auf dem Calwer Wochenmarkt

Der Calwer Wochenmarkt begrüßt den Herbst am Samstag, 26. September 2026 mit einem vielfältigen Angebot und einem attraktiven Rahmenprogramm.

Die Markthändler präsentieren saisonale Produkte in gewohnt großer Auswahl, Frische und Regionalität und wie immer besteht an vielen Ständen die Möglichkeit zur Verkostung.

Ergänzend dazu sorgen die folgenden Aktionen für eine besondere Marktstimmung:

· frisch gepresster Apfelsaft direkt von heimischen Streuobstwiesen

· bunte Vielfalt an Zier- und Speisekürbissen

· feine Öle, Marmeladen und Honigerzeugnisse aus der Region

· mediterrane Spezialitäten zum Genießen

· leckeres Hägenmark - fertig oder roh

· edle Schnäpse und Liköre

· Schnittblumen und herbstliche Gestecke

· Alpakas zum Streicheln und hochwertige Alpaka-Wollprodukte

· musikalische Umrahmung

· Kinderprogramm

Ob Genießer, Familien oder Marktliebhaber – für alle ist etwas dabei!