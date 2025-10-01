Regionalität, Kundennähe und Frische werden hier groß geschrieben.

Für viele Menschen ist der Einkauf auf einem Wochenmarkt ein besonderes Vergnügen.

Zum einen wegen des frischen Warenangebots und der freundlichen Beratung durch die Verkäufer, zum anderen bereitet es Vergnügen, zwischen den Marktständen zu flanieren und hier und dort ein Schwätzchen zu halten. Märkte beleben die Innenstadt und sind "Frequenzbringer", von denen der Einzelhandel insgesamt profitieren kann. Das Sortiment ist breit gefächert und umfasst mit Obst und Gemüse, Backwaren, Wurst und Fleisch, Käse und Blumen sowie südländischen Spezialitäten alles was ein Marktbesucher erwartet.

Der Markt findet ganzjährig jeden Mittwoch und Samstag von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Burgplatz in der Sinsheimer Innenstadt statt. Fahrradständer sind vor Ort vorhanden. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus in der Dührener Straße.