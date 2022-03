Auf mehr als ein Vierteljahrhundert Markttradition blickt der Feuchtwanger Wochenmarkt in seiner heutigen Form zurück. Inmitten des Stadtzentrums nimmt er einen besonderen Platz im freitäglichen Altstadtbild ein.

Bereits früh am Morgen bieten zahlreiche Fieranten eine stattliche Auswahl an regionalen Qualitätsprodukten an. Das Sortiment umfasst Obst, Gemüse, Wurstwaren, Pflanzen, Käse, Brot, Backwaren und Eier. Bunt, vielfältig und frisch - für Feuchtwangen.