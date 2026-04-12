Wochenmarkt

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Schlossplatz Eislingen 73054 Eislingen/ Fils

Flanieren, probieren und ins Gespräch kommen!

Der Wochenmarkt bietet eine perfekte Gelegenheit ins Gespräch zu kommen, Ideen auszutauschen und sich kompetent, freundlich und persönlich zu den Angeboten beraten zu lassen. Unsere Händler und Erzeuger helfen Ihnen gerne weiter.

13 Marktbeschicker bieten ein reichhaltiges Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukten, Backwaren, Feinkost und vielem mehr.

Am Besten, Sie lassen sich bei einem persönlichen Besuch von der Frische und Vielfalt der regionalen Produktpalette überzeugen.

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Schlossplatz Eislingen 73054 Eislingen/ Fils
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