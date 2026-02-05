Wochenmarkt

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Ortsteil Altenstadt Geislingen 73312 Geislingen an der Steige

Jeden Samstag von 7 bis 12 Uhr verwandelt sich der Hirschplatz in Geislingen Altenstadt in einen lebendigen Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer. Regionale Händlerinnen und Händler bieten ein abwechslungsreiches Sortiment: frisches Obst und Gemüse, knusprige Backwaren, Käse- und Wurstspezialitäten, Feinkost, Blumen und saisonale Produkte aus der Region.

Der Wochenmarkt steht für persönlichen Kontakt, ehrliche Beratung und eine besondere Einkaufsatmosphäre. Die Beschickerinnen und Beschicker nehmen sich Zeit, geben hilfreiche Tipps und teilen ihr Fachwissen rund um ihre Produkte. Hier wird Einkaufen zum Erlebnis - entspannt, persönlich und nah am Menschen.

Wer hier einkauft, unterstützt regionale Unternehmen und genießt gleichzeitig die frische Luft und das bunte Markttreiben.

Info

Ortsteil Altenstadt Geislingen 73312 Geislingen an der Steige
Märkte
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