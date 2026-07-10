Jeden Mittwoch lädt der Wochenmarkt in der Fußgängerzone Geislingen von 07.30 bis 12.30 Uhr zum entspannten Einkauf unter freiem Himmel ein. Von frischem Obst und Gemüse über Backwaren, Käse, Fleisch- und Wurstspezialitäten bis hin zu Blumen und Feinkost - das vielfältige Sortiment bietet alles für den täglichen Bedarf und besondere Genussmomente.

Der Einkauf auf dem Wochenmarkt ist persönlich und familär: Im direkten Austausch mit den Beschickerinnen und Beschickern erhalten Besucherinnen und Besucher wertvolle Tipps zur Zubereitung, Lagerung und Herkunft der Produkte. Hier wird noch mit Leidenschaft beraten und verkauft. Gleichzeitig unterstützen Sie mit jedem Einkauf regionale Betriebe und stärken die heimische Wirtschaft.

Genießen Sie die besondere Atmosphäre, die frische Luft und das lebendige Miteinander mitten in der Stadt.