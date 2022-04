Der Buchener Wochenmarkt steht für Frische und Qualität!

Die Nähe zum Erzeuger ist gewährleistet. Als Ort der persönlichen Begegnung dient er "nebenbei" als Kommunikationsplattform in der Öffentlichkeit. Der Markt besticht mit einer Auswahl an Frischangeboten und leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt Buchen.