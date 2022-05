Der Heidenheimer Wochenmarkt fand bereits im Mittelalter statt. Schon im 12. Jahrhundert bildete die Vordere Gasse (heute Hauptstr.) in ihrem zentralen Abschnitt den Straßenmarkt.

Am 21.03.1930 wurde dann der Wochenmarkt in Heidenheim von der Hauptstraße in die Grabenstraße verlegt, wo er auch heute noch seinen Standort hat und wo jeden Mittwoch und Samstag die Marktbeschicker ihre Waren anbieten.

Die Warenangebote auf dem Heidenheimer Wochenmarkt reichen von Bio-Produkten, Brot- und Backwaren, Eier, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Gemüse und Floristik, Honig, Imbiss, Käse- und Molkereiprodukte, Obst und Südfrüchte, Oliven, Meeresfrüchte und Pasten, internationale Spezialitäten, Wild und Geflügel