Classical Music That Rocks

Die Queenz of Piano verbinden die Virtuosität und Tiefe klassischer Musik mit der Atmosphäre eines Popkonzerts. Die beiden Pianistinnen Jennifer Rüth und Ming sprengen die Grenzen zwischen Bach und Beats, E- und U-Musik, Hoch- und Popkultur! Sie kombinieren Johann Sebastian Bachs »Toccata« mit »Thunderstruck« von AC/DC zu einem fulminanten Musikstück. Beethovens »Ode an die Freude« verschmilzt mit der ansteckenden Lebensfreude von Pharrell Williams' »Happy«. Chopins »Revolutionsetüde« trifft mit energiegeladenen Dance Beats auf »Eye of the Tiger«. Bei Ed Sheerans »Shape Of You« wird der Flügel zum Percussion-Instrument für mitreißende Grooves, die eine knisternde Spannung zwischen leisen Tönen und schnellen Passagen erzeugen. Abgerundet wird das vielseitige Programm durch eigene Kompositionen der preisgekrönten Musikerinnen.