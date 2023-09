Das Nördlinger Ries - Erster UNESCO Geopark in Bayern

Vor 15 Millionen Jahren knallte es in Bayern gewaltig: Zwei Asteroiden aus dem All schlugen mit hoher Wucht ein und schufen zwei gigantische Krater: das heutige Nördlinger Ries und mittlerweile erster UNESCO Geopark in Bayern und das Steinheimer Becken. Die Explosion des Einschlags schleuderte Material der Erdkruste bis zu 400 km weit durch die Gegend und löste ein Erdbeben der Stärke 8,5 aus. Welche Folgen dies für die heutige Ostalb bedeutete, erfahren Sie in unserem animierten Vortrag von Helmut Lang. Voranmeldung möglich.