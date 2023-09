Hypnose - Hokuspokus oder Heilmethode?

Kein wissenschaftlich anerkanntes therapeutisches Heilverfahren hat einen so ambivalenten Ruf wie die medizinische Hypnose. Was geschieht überhaupt in der Hypnose? Wer ist hypnotisierbar? In welchen Fällen empfiehlt sich Hypnose als Therapieform - in welchen Fällen gerade nicht (sogenannte "Kontraindikationen")? Geschichte und Entwicklung der Hypnose werden an diesem Abend von allen Seiten beleuchtet, ohne Heilsversprechen zu liefern. Wer möchte, kann außerdem in kleinen hypnotischen Übungen eigene Erfahrungen sammeln. Als Abschluss des Abends ist eine Entspannungshypnose vorgesehen.

Bernd Ludwig ist Kriminalhauptkommissar (a.D.) und Heilpraktiker für Psychotherapie in Eislingen.

Bitte beachten: Bequeme, wärmende Kleidung tragen. Hypnosen können grundsätzlich im Sitzen oder im Liegen praktiziert werden. Wer bei der Entspannung liegen möchte, sollte sich eine Unterlage, eine Decke und ggf. ein Kissen mitbringen.