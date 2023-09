Feuerwehr ist nur was für Männer!? - Teil 1

Als eine der ersten Feuerwehren im Landkreis hatte die Feuerwehr Eislingen Frauen in ihren Reihen und kann mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, dass die Eislinger Feuerwehrfrauen im täglichen Übungs- und Einsatzgeschehen ihren "Mann" stehen. An diesem Abend gibt Ihnen Markus Weißenborn zusammen mit den Eislinger Feuerwehrfrauen einen ersten Einblick in deren Aufgaben und Tätigkeiten. Eingeladen sind alle interessierten Mitbürgerinnen.