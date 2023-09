Historische SBI-Arbeitersiedlung in Kuchen

Seit 1857 betrieb der Baumwoll-Industrielle Arnold Staub unterhalb des Dorfes Kuchen eine Baumwollspinnerei und -weberei. Er beschäftigte dort über 800 Mitarbeiter, es liefen 29.864 Spindeln und 535 Webstühle: Damit war der Betrieb in jener Zeit der Bedeutendste dieser Art in Württemberg. Um zuverlässige Arbeiter anzuziehen und auch auf Dauer zu halten, ließ Staub nach den Plänen der Architekten Georg Morlock und Leonhard Zeugheer eine Arbeitersiedlung erbauen. Er stattete sie mit für damalige Verhältnisse vorbildlichen und fortschrittlichen Kultur-, Freizeit,- Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen aus - ein Novum im Werksiedlungsbau dieser Zeit in Deutschland. Auf der Weltausstellung in Paris 1867 erhielt Staub für seine Siedlung den Großen Preis mit Goldmedaille und wurde von Kaiser Napoleon III. zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Erfahren Sie bei einem Spaziergang mit Manfred Haarer mehr über die Geschichte dieser industriellen Mustersiedlung, die zu den interessantesten Anlagen dieser Art in Mitteleuropa zählt. Gemeinsamer Ausklang im 1862 ursprünglich als "Kosthaus" mit Speisesaal und Wohnungen erbauten Gasthaus "Heimatliebe von Herzen". Anmeldung erforderlich!