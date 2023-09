Humor: Das ist Tridiculous. Smarte Typen mit vielen Skills: Ob Breakdance oder Slapstick, ob Beatbox oder Gesang, Pole oder Comedy, die Jungs aus Berlin beherrschen ihr Fach, mixen ihr Können mit authentischer Spielfreude und kreieren so einzigartige Spektakel. Überdies sind sie gelebte Multikultur: Ein in Tel-Aviv aufgewachsener Russe und zwei Ukrainer, die in der Berliner Breakdance-Szene zuhause waren. Gemeinsam entwickeln sie ihre Ideen von Kunst und Entertainment zu einer Show, die mit Musik, Artistik, Comedy und ungebremster Energie rockt, bebt und berührt.

Schnell, spektakulär, sprunggewaltig – Tridiculous präsentieren eine rasante Show, die fasziniert, verzaubert und begeistert!

OHNE PAUSE!