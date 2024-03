Internationales BigBand Festival

Die MPG Big Band war 2023 auf USA Tournee und besuchte unter anderem die Hall High School in West Hartford, CT, an der es eine herausragende Concert Jazz Band gibt mit formidablen, jungen Musikerinnen und Musikern. In diesem Jahr sind die Amerikaner zum Gegenbesuch hier und so entstand der Gedanke eines internationalen Big Band Festivals. Zu hören sind neben der Concert Jazz Band und der MPG Big Band die Mittelstufen Big Band des MPG unter der Leitung von Hannes Reich und unsere Jazzclub Band um die elf. Mit dieser großen Anzahl an Talenten wird unsere Bühne in der Session 88 zu klein. Wir konnten aber die Manufaktur als Kooperationspartner gewinnen und verlegen das Festival kurzerhand in die Räumlichkeiten unseres Nachbarclubs. Freuen Sie sich auf einen bunten Abend mit groovig-jazzigen Big Band Sounds.

In Zusammenarbeit mit MPG MIDI Big Band (Ltg. Hannes Reich)

MPG Big Band (Ltg. Frank Kroll)

um die elf (Ltg. Uli Lutz)

Concert Jazz Band der Hall High School West Hardford, CT, USA (Ltg. James Antonucci)