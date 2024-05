Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre freuen wir uns, bekannt zu geben, dass der Treff an der Treppe auch in diesem Jahr wieder jeden Donnerstag ab 18 Uhr (außer Feiertags) stattfinden wird. Die Veranstaltung, die von Ende April bis Ende Oktober bei der Freitreppe an der St. Gallus-Kirche wieder stattfinden wird, hat sich als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.

Der Treff an der Treppe bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser besonderen Veranstaltung zu sein und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein paar angenehme Momente zu erleben in gemütlicher Atmosphäre.