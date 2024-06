Sommerfest „Picknick in der Vorstadt“

Eine große Wiese voller Obstbäume mit bunter Sommer-Deko, spielende Kinder, Familien auf Picknickdecken, die Älteren auf Bierbänken im Schatten sitzend und im Hintergrund stimmungsvolle Live-Musik. So in etwa lässt sich die Atmosphäre bei unserem Picknick in der Vorstadt beschreiben.

Einlass auf das Gelände ist ab 11 Uhr. Wer Lust hat, für sich und seine Lieben einen Picknickkorb mit Leckereien vollzupacken, darf sich bei uns gerne selbstversorgen.

Unser Veranstaltungsteam bietet mittags Maultaschenvarianten und Kartoffelsalat. Nachmittags gibt es Kaffee, Kuchen und Bio-Eis.

Und für entspannte Stimmung sorgt den ganzen Tag Live-Musik

11 – 14 Uhr

Francesco Trivigno mit Bella Italia und Evergreens

15 – 19 Uhr

Summer-Picnic-Band Rock&Pop mit Gez, Luis, Ebbe, Trevor und Julia

Märchenwelt für Jung und Alt mit Carmen

Spiele für Draußen

Führungen durch Haus&Hof und Ausstellung