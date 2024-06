HEISS AUF LESEN©: Auftaktveranstaltung zur Leseclubaktion für Kinder von Klasse 1 bis 4

Macht mit bei der Leseclubaktion „HEISS AUF LESEN©“ der Stadtbücherei und gewinnt tolle Preise! An diesem Nachmittag fällt der Startschuss und ihr erfahrt, wie ihr am Leseclub teilnehmen könnt. Außerdem haben wir die Autorin Silke Schlichtmann eingeladen. Sie liest für euch aus ihrem Kinderbuch „Mattis und das klebende Klassenzimmer“: Schon wieder haben Mattis Eltern einen Lehrerbrief erhalten! Dabei hat Mattis wirklich urkomische Ideen, mit denen er seinem Lehrer und seinen Mitschülern eigentlich nur helfen möchte. Verzwickt ist nur, dass der Lehrer das nicht versteht und jedes Mal eine Menge Chaos entsteht. Das will der erfinderische Mattis zu Hause unbedingt richtigstellen…

Silke Schlichtmann wuchs auf einem Obsthof im Alten Land auf. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin sowie Lektorin und lebt mit ihrer Familie in München. Das Konzept zur Leseclubaktion wurde von der Fachstelle für Bibliotheken am Regierungspräsidium Stuttgart ausgearbeitet. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich. Die Veranstaltung ist Bestandteil des Schorndorfer Ferienprogramms.